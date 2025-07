Ultime news di calciomercato: Vlahovic e altri colpi in vista

Il calciomercato è in pieno fermento, con diverse trattative che stanno prendendo forma sia in Italia che all’estero. Ecco le principali novità sui movimenti dei giocatori.

Il Milan sta intensificando le trattative per ingaggiare Dusan Vlahovic dalla Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club rossonero sta considerando di includere Malick Thiaw nell’affare per facilitare la conclusione. Tuttavia, la questione centrale rimane lo stipendio di Vlahovic, che attualmente pesa pesantemente sulle casse dei bianconeri. La Juventus potrebbe essere disposta a cedere l’attaccante per 25 milioni di euro, ma il Milan non ha intenzione di investire somme eccessive e avrebbe bisogno di un forte abbattimento del salario del giocatore.

In un’altra operazione, Emerson Royal, ex giocatore del Milan, ha trovato un accordo con il Flamengo dopo che si era avvicinato a un trasferimento al Besiktas. Il trasferimento definitiva al club brasiliano rappresenta un ritorno a casa per Emerson, che era lontano dal Brasile da sei anni.

Infine, l’Inter sta muovendosi per acquistare il difensore Leoni dal Parma, considerato un obiettivo prioritario dopo Lookman. I nerazzurri hanno già avviato i contatti con il procuratore del giocatore, il quale è disposto ad attendere che il club chiuda alcune cessioni per reperire fondi per completare l’affare. La partenza di alcuni giocatori, come Stankovic, già ceduto al Bruges, è fondamentale per consentire nuovi acquisti.