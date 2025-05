Ultime manovre in Mediaset: La Coppia passa alla domenica sera

Mediaset ha annunciato modifiche al palinsesto per “The Couple – Una Vittoria Per Due”, il reality show condotto da Ilary Blasi. La programmazione del programma, inizialmente prevista per il giovedì sera, è stata spostata alla domenica sera, sostituendo “Lo Show Dei Record” di Gerry Scotti. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, la quarta puntata andrà in onda domenica 4 maggio, in concomitanza con uno speciale di “Affari Tuoi” su Rai1. Questa decisione segna un cambiamento significativo nella strategia di programmazione di Mediaset.

“The Couple” avrà almeno due puntate programmate; il futuro del reality sarà deciso successivamente, in base all’andamento degli ascolti e a potenziali cambiamenti nel palinsesto. La programmazione potrebbe subire ulteriori modifiche, in particolare a causa dell’elezione del nuovo Papa. Qualora si verificasse l’elezione in una domenica, è probabile che la puntata venga rinviata.

In termini di ascolti, la prima puntata ha registrato 2.234.000 telespettatori e un 18,55% di share. La seconda puntata ha visto un calo, con 1.557.000 telespettatori e un 13% di share, mentre la terza ha raggiunto solo 1.328.000 telespettatori e un 10,9% di share. Questi dati suggeriscono una diminuzione di interesse nel pubblico. Inoltre, il sito ha menzionato che Gentili prenderà il posto di Blasi, aggiungendo un ulteriore elemento di novità nel panorama televisivo di Mediaset.