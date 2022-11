Ultimate FIFA Soundtrack su Spotify, la playlist definitiva

Electronic Arts Inc. ha annunciato la Ultimate FIFA Soundtrack in collaborazione con Spotify, dopo una settimana di votazioni da parte dei fan di tutto il mondo. La Ultimate FIFA Soundtrack è composta da 100 brani tratti dai titoli EA Sports FIFA degli ultimi 25 anni. Tra le 100 canzoni più votate pubblicate su Spotify, 40 torneranno in FIFA 23 in concomitanza con il lancio dell’aggiornamento FIFA World Cup in arrivo il 9 novembre. EA Sports ha collaborato con Spotify per rendere riproducibili in un unico luogo oltre 1.000 brani del catalogo della colonna sonora di FIFA, e le canzoni più popolari entro il 7 novembre sono state scelte per l’elenco finale di 100 canzoni.

“Nell’ultimo quarto di secolo, EA SPORTS FIFA è stata la destinazione per la nuova musica di artisti emergenti e superstar. Ogni fan ha i suoi brani preferiti di FIFA e questa playlist è la celebrazione definitiva della musica che ha definito la scoperta, la diversità e l’eccellenza per generazioni di giocatori”, ha dichiarato Steve Schnur, Presidente della divisione musicale di EA. “In origine, le colonne sonore di FIFA riflettevano la cultura globale. Poi hanno iniziato a influenzare la cultura. L’Ultimate FIFA Soundtrack dimostra come e perché sono diventate cultura”.