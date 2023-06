Ultimate Ears Wonderboom 2 Altoparlanti Bluetooth Wireless Portatili, Suono 360°, Bassi Potenti, ‎‎Outdoor Boost, Impermeabile, Accoppia 2 Speaker per True Stereo, Batteria 13 ore, Nero

Descrizione Prodotto

Ultimate Ears Wonderboom 2

Altoparlante Bluetooth ultracompatto dal suono sorprendentemente potente, nitido e coinvolgente. Ora con Outdoor Boost.

Suono potente

Ultimate Ears Wonderboom 2 ti regalerà un suono a 360 gradi molto più potente e con bassi più profondi di quello che ti aspetti, ovunque tu vada. E con il Outdoor Boost il suono uscirà più forte e potente, ideale per l’ascolto all’aperto. Quindi vai, porta la festa con te ovunque tu vada.

Il ritmo continua

Con 13 ore di potente suono, Wonderboom 2 è davvero ottimo per feste improvvisate, passeggiate sulla spiaggia e party in piscina. Non importa quello fai, lui suona. Fino al mattino.

Sintonia perfetta

Puoi associare due altoparlanti Wonderboom 2 per un suono ancora più potente. Incontra i tuoi amici, fai festa o immergiti in un bellissimo suono stereo wireless, ovunque tu sia. Chiacchierate delle vostre squadre preferite. È così amichevole che si connetterà anche a Wonderboom per raddoppiare il suono.

Scatenati in pista

Wonderboom 2 è un altoparlante davvero portatile. Con un suono sorprendentemente potente in un design super compatto, sfoggia un elegante passante per appenderlo, agganciarlo e farlo oscillare praticamente ovunque. Che tu stia ballando, andando in bicicletta o facendo un tuffo, è stato creato per non lasciarti mai senza musica.

Impermeabile

IP67 significa che è super-impermeabile, a prova di polvere e di tuffi in piscina. È il tuo amico galleggiante in piscina o sotto la doccia, la colonna sonora della tua estate. Anche immerso nell’acqua il suo suono rimane formidabile.

Outdoor Boost: Premi il pulsante Outdoor Boost su questa cassa portatile per aumentare istantaneamente il volume e la nitidezza dell’audio per l’ascolto all’aperto

Batteria da 13 Ore: Con 13 ore di ottimo suono, la batteria a lunga durata ti ‎accompagna attraverso gite giornaliere, passeggiate sulla spiaggia e avventure in bicicletta

Impermeabile, Resistente a Polvere e Galleggiante: la classificazione IP67 significa ‎impermeabile, resistente alla polvere e galleggiante; usa l’altoparlante in piscina, in spiaggia o in doccia

Doppio Suono, Ora in Vero Stereo: Associa due altoparlanti WONDERBOOM 2 per ‎aggiungere volume al tuo divertimento o goderti un’esperienza di suono in vero stereo wireless

Suono Molto Potente: Speaker Bluetooth wireless con suono potente a 360° e bassi ‎supplementari; controlla facilmente la riproduzione dei brani direttamente dalla cassa senza usare il telefono

119,99 €