Ultimate Ears BOOM 3 Altoparlante Wireless Bluetooth Portatile, Magic Button, Bassi Profondi‎‎, Impermeabile, Controllo Musica One Touch, Multidispositivo, Batteria di fino a 15 ore, Raggio 45m, Viola

Descrizione Prodotto

Ultimate Ears BOOM 3 Vivi al massimo

Ultimate Ears BOOM 3 è un altoparlante wireless super portatile costruito per l’avventura. Diffonde un suono bilanciato a 360°, bassi profondi ed è interamente impermeabile e a prova di caduta. Inoltre BOOM 3 è dotato dell’inedito Magic Button, per controllare la tua musica con un solo tocco.

Forte e chiaro

BOOM 3 offre un suono potente e avvolgente a 360° con bassi profondi e precisi, tutto accuratamente bilanciato per sentire ogni singola nota.

Impermeabile e galleggiante

BOOM 3 è completamente impermeabile e galleggia. Dotato di grado di protezione IP67 contro l’ingresso di acqua e polvere, l’altoparlante può essere completamente immerso per un massimo di 30 minuti.

Praticamente indistruttibile

BOOM 3 è praticamente indistruttibile. Ha superato più di 25 test di resistenza molto rigidi, tra cui migliaia di pressioni dei pulsanti, 100 rotolamenti, test di caduta multipli e molto altro.

Dock & Roll

Carica BOOM 3 in modalità wireless con il dock di ricarica Power Up, acquistabile separatamente, poi prendilo e parti con la carica completa verso la tua prossima avventura musicale.

Accesso diretto alla tua musica

Il Magic Button su BOOM 3 ti consente di riprodurre, mettere in pausa e passare da un brano all’altro direttamente sull’altoparlante. Basta premerlo per controllare comodamente la tua musica.

Associa gli altoparlanti

Usa l’applicazione Ultimate Ears per associare 2, 3, 4 e fino a oltre 150 altoparlanti per un’esperienza audio senza pari. Puoi associare qualsiasi versione di altoparlanti BOOM e MEGABOOM tra loro.

1 Blu 2 Rosso 3 Nero 4 Viola

Confronta gli altoparlanti

Audio a 360°

Equilibrato con bassi profondi

Sorprendentemente grande

Equilibrato con bassi profondi

Potente con bassi tonanti

Raggio d’azione Bluetooth

45 m

30 m

45 m

45 m

Durata delle batterie

15 hrs

10 hrs

15 hrs

20 hrs

Impermeabile

✔

✔

✔

✔

Resistente alla polvere

✔

✘

✔

✔

Applicazione + equalizzatore

✔

✘

✔

✔

Compatibilità dock di ricarica

✔

✘

✔

✔

Bassi Potenti

✘

✘

✔

✔

Gamma di frequenze più ampia

✘

✘

✔

✔

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 12,3 x 10,3 x 20 cm; 600 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 30 agosto 2018

Produttore ‏ : ‎ Logitech Italia S.r.l.

ASIN ‏ : ‎ B07G6DKDY8

Numero modello articolo ‏ : ‎ 984-001363

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Restrizioni di spedizione: Questo articolo è disponibile per l’esportazione nei paesi dell’Unione Europea.

Magic Button: Puoi controllare la musica in streaming, programmare e navigare negli ‎elenchi di riproduzione di Apple Music/Deezer Premium+‎

Ricarica Wireless: Carica Ultimate Ears BOOM 3 in modalità wireless con il dock di ricarica ‎Power Up, venduto separatamente, e parti verso la tua prossima avventura

Ultimate Ears BOOM 3 Speaker Completamente Impermeabile, Galleggiante: con grado di ‎protezione IP67 contro acqua e polvere, può essere immerso fino a 30 minuti

La batteria ricaricabile agli ioni di litio offre fino a 15 ore di autonomia – fino alla successiva ricarica micro-USB

Livello massimo di pressione sonora: 90 dBC Intervallo di frequenza: 90 Hz – 20 kHz

Altoparlanti: due bobine da 2″ e due passive da 2″ da 4″