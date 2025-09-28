Ultima stagione di Billy The Kid su MGM+ in Italia

Dal 28 settembre, l’ultimo capitolo della saga western con Tom Blyth protagonista si prepara a debuttare. La terza e finale stagione di “Billy The Kid” sarà disponibile su MGM+, il canale a pagamento su Prime Video, con il primo episodio in arrivo in questa data. Ogni domenica, a partire dal 28 settembre e fino al 23 novembre, verrà rilasciato un nuovo episodio, per un totale di otto.

La trama segue William H. Bonney, meglio conosciuto come Billy the Kid, che emerge dalle sue umili origini irlandesi per diventare un cowboy e fuorilegge legato alla guerra della contea di Lincoln. La storia riprende alla fine di questo conflitto, mettendo in luce le tensioni fra Billy e lo sceriffo Pat Garrett, deciso a catturarlo, vivo o morto. Nonostante ci sia una taglia sulla sua testa, Billy sta contemplando un futuro con Dulcinea, l’amore della sua vita. Tuttavia, il tradimento subito da Garrett lo costringe a rimanere e affrontare le sue questioni irrisolte.

Nel frattempo, Jesse Evans, un amico e al contempo rivale, cerca un nuovo scopo a Lincoln, riflettendo sulle sue azioni passate. L’epico atto finale vedrà Billy impegnarsi in una lotta disperata per ottenere la giustizia che ha sempre inseguito, anche se questo potrà costargli la vita.

Il cast include Tom Blyth nel ruolo di Billy the Kid, Daniel Webber come Jesse Evans, Alex Roe nel ruolo di Pat Garrett e Nuria Vega nella parte di Dulcinea.