Ultima Speranza: Salernitana in Gioco per la Salvezza!

Calcio d’inizio alle 20.30 per Salernitana–Sampdoria, match decisivo per determinare chi rimarrà in Serie B e chi retrocederà in C. La Salernitana parte da uno svantaggio di 2-0, avendo perso la gara di andata a Marassi. Per qualificarsi, deve vincere con almeno due gol di scarto. In caso di parità nel punteggio complessivo, la Salernitana si salverà per via del miglior piazzamento in classifica.

La Salernitana schiererà in campo Cerri come punta, supportato da Verde e Tongya. Il centrocampo sarà composto da Hrustic e Amatucci, con Ghiglione e Corazza sulle fasce. Stojanovic sarà assente per squalifica a seguito dell’espulsione nell’andata.

Dall’altra parte, la Sampdoria giocherà con la coppia di attaccanti Sibilli e Coda, supportati sulle fasce da Venuti e Depaoli. Il centrocampo sarà formato da Meulensteen, Yepes e Vieira, mentre in porta ci sarà Ghidotti, a sostituire l’infortunato Cragno.

Le probabili formazioni sono le seguenti:

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Hrustic, Amatucci, Corazza; Verde, Tongya; Cerri. Allenatore: Marino.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Veroli, Curto, Riccio; Venuti, Meulensteen, Yepes, Vieira, Depaoli; Sibilli, Coda. Allenatore: Evani.

