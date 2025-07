Ultima puntata di Temptation Island 2025: sorprese in arrivo

Il grande giorno di “Temptation Island 2025” è finalmente arrivato! Stasera, 31 luglio, Filippo Bisciglia condurrà il gran finale del reality che ha tenuto incollati milioni di spettatori per un mese intero.

Le coppie rimaste in gioco si preparano a prendere decisioni cruciali, con falò conclusivi ricchi di emozioni, riavvicinamenti inaspettati e, perché no, anche dolorose separazioni. Per rendere l’episodio ancora più intrigante, a seguire ci sarà uno speciale dal titolo “Un mese dopo”, dove scopriremo che fine hanno fatto i protagonisti dopo la loro esperienza nel villaggio del “nozze test”.

In apertura di puntata, i fiduciari si ritroveranno per definire il loro futuro: chi deciderà di uscire insieme e chi, invece, prenderà il camino della separazione? La tensione è palpabile, mentre gli spettatori si chiedono come si svolgeranno gli eventi, specialmente dopo l’apparizione di alcuni volti famosi come Sonia B. e Alessio.

Cosa succederà dopo i falò? Le anticipazioni parlano di colpi di scena e rivelazioni sorprendenti, lasciando a tutti gli amanti del gossip la curiosità di scoprire quali saranno le scelte definitive delle coppie.

In base agli ascolti, l’ultima puntata promette di superare i già impressionanti dati di ascolto di 4,2 milioni di telespettatori delle scorse settimane. La finale, in onda alle 21:20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, potrebbe segnare un nuovo record per il programma, attirando un pubblico sempre più giovane e appassionato.