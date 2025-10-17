Ultima puntata di La Ricetta della Felicità su Rai 1

Stasera su Rai 1 alle 21.30 andrà in onda l’ultimo appuntamento con La ricetta della felicità. Dopo una serata romantica con Giacomo, Marta si trova a riflettere sulla sua vita. La sua amica Susanna è preoccupata per il fratello, reduce da una complicata separazione con l’ex moglie Barbara.

L’inaugurazione della Rotonda è stata un successo, anche grazie alla presenza inattesa di Orietta Berti. Tuttavia, la leggerezza di Giovà rischia di compromettere il futuro del locale. Greta ha sviluppato un interesse per Fabio, mentre Asia è attratta da Ahmed. A Marina di Romagna, Enrico fa la sua apparizione.

Marta vive un momento di vitalità, ma rimane incerta sul suo futuro con Giacomo, soprattutto considerando gli impegni familiari. Susanna, consapevole del suo modo di investire le emozioni nelle relazioni, la ammonisce di non far soffrire il fratello.

Alla Rotonda, un problema tecnico creato da Giovà mette in discussione la festa. Susanna si sente sopraffatta, ma Marta cerca di incoraggiarla, sottolineando l’importanza di rialzarsi. Con l’aiuto di Walter, riescono a ripristinare l’illuminazione per festeggiare il compleanno di Greta, ma un evento imprevisto interrompe la celebrazione.

Enrico arriva a Marina di Romagna alla ricerca di sua moglie e della figlia Greta. Si imbatte in Asia, che gli dà informazioni utili. La sua presenza è stata documentata, ma solo Giovà crede alla madre Rosa quando riconosce il figlio. L’episodio culmina con l’improvvisa apparizione di Enrico di notte, rivelando una situazione che promette di snodarsi in un finale aperto, suggerendo possibili sviluppi futuri.