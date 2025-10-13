Ultima puntata di Balene su Rai 1: tensione e colpi di scena

18.3 C
Da StraNotizie
Stasera, in prima serata, va in onda l’ultima puntata della fiction “Balene” su Rai 1. Gli episodi 7 e 8 saranno trasmessi alle 21:20 e disponibili anche in streaming su RaiPlay.

La serie, ispirata all’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, ha già reso disponibili tutti gli episodi precedenti sulla piattaforma.

Nell’episodio finale, Milla cerca di salvare il pastificio creando una pasta per bambini, con l’aiuto di Evelina. Nascono così le “Balenine”, ma la partecipazione a una fiera è complicata e devono optare per una esposizione in hotel. Milla convince gli operai con una proposta inaspettata, mentre Emanuele cambia idea sulla danza, permettendo a Zina di partecipare al saggio, dopo il consiglio di Flaminia, che ha deciso di accettare un nuovo lavoro, lasciando il pastificio.

Riccardo, di fronte a una scelta, decide di non rinunciare a Evelina, mentre Milla è indecisa tra Cesare e Walter, che è ancora innamorato di lei. Anche se le Balenine faticano a trovare clienti, Congias mostra interesse per Evelina, mentre Carlotta sembra voler riavvicinarsi a Riccardo.

Emanuele e Susanna prendono sul serio la loro relazione, ma Flaminia si sente sempre più gelosa. Milla e Walter ritrovano la serenità, mentre Evelina e Riccardo devono affrontare il passato. Flaminia trova il coraggio di dichiararsi a Emanuele, ma la questione di Adriana non è ancora risolta e Evelina e Milla scopriranno una nuova verità.

La serie è stata diretta da un autore con esperienza alle spalle e si ispira al mix di commedia di situazione e sentimentale, con l’obiettivo di coinvolgere gli spettatori in un racconto emozionante.

