Ultima giornata Serie A: date e dettagli di Simonelli

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha confermato che l’ultima giornata di campionato si giocherà il 24 e 25 maggio. Durante l’assemblea al Salone d’Onore del Coni a Roma, ha dichiarato che non ci saranno modifiche al calendario attuale e che le decisioni potrebbero essere riviste in un prossimo incontro del consiglio.

L’ultima giornata sarà cruciale per la classifica: Inter e Napoli si contendono il titolo, mentre la zona Champions vede diverse squadre in corsa. Anche la lotta per la salvezza è ancora aperta, con molte squadre coinvolte nell’incertezza.

Fonte: www.adnkronos.com