Ultima Generazione Contro Carlo Cracco: Blitz al Ristorante dello Chef e Richiesta degli Attivisti

Un gruppo di attivisti di Ultima Generazione ha effettuato un blitz presso il ristorante di Carlo Cracco a Milano, in Galleria Vittorio Emanuele II, il 19 marzo. La manifestazione è parte della campagna “Il Giusto Prezzo”, che intende protestare contro i prezzi elevati del ristorante, dove un pasto costa quanto l’affitto di un mese. I dimostranti hanno chiesto al proprietario di offrire un pasto sospeso ogni settimana per le persone in difficoltà.

Durante l’azione, alcuni attivisti si sono posizionati davanti all’ingresso, mentre uno di loro ha parlato ai passanti, affermando che “non è giusto che un pasto costi quanto l’affitto di un mese” e sottolineando come la colpa non sia dei ristoratori, ma di un sistema sbagliato. Hanno rivolto un appello alle istituzioni affinché chi ha potere si impegni a migliorare la situazione sociale.

Dopo circa 20 minuti, la Digos è intervenuta identificando gli attivisti. In risposta, il collettivo ha annunciato un’iniziativa di distribuzione di cibo gratuito, programmata per il 22 marzo. Nella nota condivisa sui social, Ultima Generazione ha evidenziato la disparità tra chi vive nel lusso e la crescente difficoltà economica di quasi due terzi degli italiani. Hanno qualificato tale situazione come il risultato di politiche che massimizzano il profitto in vari settori della vita quotidiana, invitando a non ignorare questa crescente disuguaglianza sociale.