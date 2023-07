Ultima Generazione blocca il traffico sull'autostrada A1

Il blitz sulla carreggiata da Firenze verso Roma all’altezza di Fiano Romano. In nove portati via dalle forze dell’ordine

Traffico bloccato questa mattina sull’A1 da Firenze verso Roma all’altezza di Fiano Romano. Il blitz è stato opera di nove attivisti di Ultima Generazione per mettere in evidenza la gravità della situazione climatica attuale. Venti minuti dopo sono arrivate sul posto le forze dell’ordine che li hanno portati via.

“Si stanno sperimentando, qui e in molti Paesi, eventi climatici estremi: da una parte varie regioni sono interessate da ondate anomale di caldo e colpite da devastanti incendi; dall’altra, in non pochi luoghi vi sono nubifragi e inondazioni” scrivono in una nota di Ultima Generazione, ricordando le parole di Papa Francesco, pronunciate nell’Angelus di domenica 23 luglio e rinnovando “l’appello ai responsabili delle Nazioni, perché si faccia qualcosa di più concreto per limitare le emissioni inquinanti: è una sfida urgente e non si può rimandare, riguarda tutti”. “Proteggiamo la nostra casa comune!” chiedono.