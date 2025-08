Ulivieri analizza il clima nei ritiri di A e B nel 2023

Renzo Ulivieri, presidente dell’AIAC e figura storica del calcio italiano, ha recentemente visitato i ritiri delle squadre di Serie A e B, incluso quello del Sassuolo a Ronzone. Dopo un’amichevole con il Trento, Ulivieri ha assistito agli allenamenti e ha avuto un confronto diretto con Fabio Grosso, attuale allenatore del club emiliano.

Durante il suo tour, l’ex tecnico si è espresso positivamente riguardo all’atmosfera che ha trovato nei vari ritiri, sottolineando il clima di umanità e collaborazione tra gli allenatori. Riguardo al Sassuolo, ha notato principi chiari di gioco e un allenatore ben preparato, augurandosi così un buon campionato per la squadra.

Ulivieri ha inoltre discusso delle difficoltà che le squadre possono incontrare nel raggiungere la salvezza, evidenziando l’imprevedibilità del campionato. Ha rimarcato l’importanza di mantenere la calma sia nei momenti difficili sia in quelli positivi, suggerendo che Grosso possa essere la figura giusta per garantire l’equilibrio necessario.

In merito al mercato, Ulivieri ha concordato con le osservazioni di Carnevali sulla complessità della situazione attuale, dovuta alla trasformazione del calciatore in una vera e propria azienda. Ha ribadito che i procuratori non sono l’unica variabile del mercato e ha difeso il tradizionale modello italiano, augurandosi che non si arrivi a una figura di allenatore-manager come in Premier League.

Ulteriori spunti di discussione hanno riguardato come gestire i giocatori desiderosi di trasferirsi: Ulivieri ha sempre concesso loro libertà di scelta, stabilendo però chiari tempi e comunicazioni per preservare il rispetto all’interno del gruppo.