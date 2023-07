UK, il governo annuncia finanziamento da 40 milioni per il 5G

Il governo del Regno Unito si è lanciato in una nuova iniziativa di finanziamento del valore di 40 milioni di sterline (quasi 47 milioni di euro) per accelerare la diffusione della tecnologia 5G, dando impulso alle autorità locali e regionali per ammodernare la connettività nei settori dei trasporti, delle infrastrutture intelligenti, della manifattura, dell’agricoltura e dei servizi pubblici. L’annuncio di questo nuovo finanziamento arriva a pochi mesi di distanza dalla presentazione della strategia nel digitale del governo, che prevedeva un fondo di investimento da 100 milioni di sterline per la ricerca sulla tecnologia 6G e 8 milioni di sterline di aiuti per estendere le reti satellitari nelle zone remote. Il governo ha informato che le candidature per accedere al programma di finanziamento di 40 milioni di sterline sono aperte, affermando che ci si attende che ciò attrarrà anche opportunità commerciali.

Il finanziamento verrà assegnato alle realtà locali in grado di dimostrare casi d’uso del 5G nel settore pubblico, sottolineando miglioramenti nella qualità dell’aria attraverso il controllo del traffico, la raccolta di dati ambientali e l’utilizzo dei droni come esempi concreti. Non solo, il governo ha annunciato anche un piano dello UK Telecoms Innovation Network per lanciare una campagna su scala nazionale, volta ad agevolare la collaborazione tra le imprese e i principali operatori e fornitori al fine di offrire servizi 5G. Le candidature per ottenere il finanziamento si chiuderanno a settembre, e i vincitori saranno annunciati in seguito.