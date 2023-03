UGREEN Caricatore USB C 20 W con Cavo Lightning Certificato MFi da 1 Metro, Caricabatterie USB C Compatibile con iPhone 14 13 12 PRO Max SE 2022 X XS XR 8 Plus

Dal marchio

[Ricarica Rapida da 20 W] Il caricabatterie USB C da 20W e il cavo da USB C a Lightning da 1M supportano la più recente tecnologia Power Delivery 3.0, progettata per la ricarica rapida di dispositivi iOS. Compatibile con iPhone 14/13/12/12 Pro/12 Pro Max/12 Mini/SE 2022/11/11 Pro/11 Pro Max/XR/X/XS/XS Max/8/8+, ecc. Ad esempio, iPhone 12 viene caricato dallo 0% al 60% in 30 minuti, più velocemente del caricabatterie originale 5V 1A.

[Certificato MFi] Il cavo da USB C a Lightning da 1M utilizza un nuovo connettore C94 che supporta la ricarica rapida Power Delivery e il chip certificato MFi, è compatibile al 100% con tutti i dispositivi iOS e protegge il dispositivo e la batteria da eventuali danni.

[Ricarica Sicura] L’adattatore di alimentazione USB C è dotato di un chip intelligente per proteggere i tuoi dispositivi da cortocircuiti, sovratensione, sovratemperatura e sovracorrente, per proteggere te e il tuo dispositivo. L’alloggiamento in ABS ignifugo offre resistenza alle alte temperature per la migliore dissipazione del calore.

[Design Leggero e Portatile] Il design compatto rende il caricabatterie portatile, facile da riporre nella borsa e portarlo ovunque.

[Comodo da Usare] Il cavo da 1M è molto comodo per l’utilizzo a casa, in ufficio, in viaggio o in viaggio.

29,99 €