Ugo Pellegrino: Boss in Incognito tra Yacht di Lusso e Successo Aziendale

Il protagonista dell’episodio di Boss in incognito trasmesso l’11 novembre è Ugo Pellegrino, amministratore unico della Arcadia Yachts, una delle più grandi aziende nel settore navale in Italia. Nato nel 1956, Ugo Pellegrino è sposato con Fiorella Breglia, influencer e Console Generale Onorario della Repubblica Popolare del Bangladesh. La sua famiglia ha origini nel settore della plastica prima di entrare nel mondo della nautica. Suo padre, armatorie, è deceduto a 58 anni, e l’influenza familiare ha guidato Ugo verso la carriera di imprenditore nel campo degli yacht.

L’inizio della sua carriera nel settore nautico è dovuto a un incontro con un amico ed ex socio che gli presentò il progetto di uno yacht innovativo. Questo disegno ha spinto Pellegrino e la sua famiglia a concentrarsi sulla produzione di yacht di lusso, settore che ha visto grande crescita dal 2008. Oggi, Ugo Pellegrino è conosciuto come “il re degli yacht”, con una presenza significativa sia in Italia che a livello internazionale, grazie anche al suo impegno per l’uso di materiali ecologici e sostenibili nel processo produttivo.

Nel 2023, l’Arcadia Yachts ha registrato un fatturato di circa 19 milioni di euro, e le prospettive per l’anno in corso sono positive, con un portafoglio ordini che supera i 30 milioni di euro. La sede centrale dell’azienda si trova a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e impiega circa 150 persone. La Arcadia Yachts è riconosciuta come eccellenza italiana e ha ottenuto numerosi premi internazionali grazie alla sua attenzione per la sostenibilità e l’innovazione nel design.

In sintesi, Ugo Pellegrino è una figura influente nel mondo della nautica, il cui viaggio imprenditoriale è caratterizzato dalla tradizione familiare e dall’innovazione. Con il suo impegno per l’ambiente e il design all’avanguardia, ha elevato la sua azienda a posizioni di rilievo nel mercato degli yacht di lusso, confermando così la sua importanza nel settore navale.