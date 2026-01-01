5.1 C
Roma
giovedì – 1 Gennaio 2026
Politica

Uganda politica

Uganda politica

In Uganda, il politico e musicista Bobi Wine è una figura importante nella scena politica. Nel 2021, Bobi Wine ha ottenuto il 35% dei voti nelle elezioni. In Uganda, Yoweri Museveni governa ininterrottamente da 40 anni, e Bobi Wine incarna la speranza per il cambiamento. Dopo anni di repressione, arresti e intimidazioni, il “Ghetto President” è tornato a svolgere un ruolo attivo nella politica ugandese. Bobi Wine ha concluso la sua campagna elettorale in tutto il paese in preparazione delle elezioni, sfidando il presidente Yoweri Museveni.

