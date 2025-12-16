Uganda elezioni

La campagna elettorale in Uganda è entrata nel vivo in vista delle elezioni del 15 gennaio. La campagna è caratterizzata da comizi, slogan, manifesti e migliaia di magliette gialle che invadono ogni strada del Paese. A Kampala, un laboratorio sartoriale lavora giorno e notte per produrre le magliette. Le elezioni vedono la partecipazione di vari candidati, tra cui Bobi Wine e Yoweri Museveni. La campagna elettorale è molto sentita e vede l’utilizzo di vari mezzi per convincere gli elettori a votare per i propri candidati.