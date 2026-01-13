Uganda: Bobi Wine sfida Museveni

Bobi Wine, una pop star ugandese e candidato dell’opposizione, afferma di essere stato picchiato, colpito con taser e aggredito con gas lacrimogeni e spray al peperoncino durante la campagna elettorale contro il presidente di lungo corso Yoweri Museveni. La violenzaDuring la campagna non sorprende un uomo che ha costruito la propria identità politica su un’opposizione senza compromessi a quella che lui definisce la “dittatura” di Museveni.

Bobi Wine, il cui vero nome è Robert Kyagulanyi, non è considerato avere alcuna possibilità di vittoria nelle elezioni contro un presidente al potere dal 1986, quando Wine aveva appena tre anni. Tuttavia, mobilitando milioni di giovani ugandesi disillusi nella sua seconda corsa alla presidenza, Wine si è affermato come lo sfidante più formidabile di Museveni degli ultimi anni.

Il governo ha affermato che le forze di sicurezza sono intervenute solo quando i sostenitori di Wine hanno violato le regole della campagna bloccando il traffico o organizzando eventi al di fuori degli orari prescritti. Museveni ha spesso liquidato Wine come un agente di interessi stranieri, inclusi coloro che volevano promuovere l’omosessualità.

Wine ha sfidato Museveni in una precedente elezione segnata dall’uccisione di oltre 50 sostenitori dell’opposizione da parte delle forze di sicurezza e da accuse di brogli diffusi. Durante la campagna, Wine è stato arrestato più volte e ha iniziato a indossare un giubbotto antiproiettile e un casco.

Con la vittoria elettorale di Museveni praticamente certa, l’attenzione si è spostata sulle implicazioni del voto per la futura successione del presidente. Si ritiene ampiamente che Museveni voglia alla fine consegnare il potere al figlio e capo militare, Muhoozi Kainerugaba, e stia cercando un ampio margine di vittoria per consolidare la propria autorità.

Wine ha detto che la sua musica e la sua politica sono state ispirate dalle difficoltà affrontate dalla madre, che vendeva cibo per strada nello slum di Kamwokya, nella capitale Kampala. La sua carriera musicale è decollata con canzoni che denunciavano la povertà urbana e l’oppressione politica.

È entrato in parlamento dopo aver ottenuto una sorprendente vittoria schiacciante in un’elezione per una circoscrizione vicino a Kampala e ha aumentato il suo peso politico canalizzando la rabbia dei giovani. Oltre il 73% degli abitanti dell’Uganda ha meno di 30 anni, e la percentuale di giovani che non lavorano, non studiano o non si formano supera il 42%.

Wine afferma che, se eletto, si concentrerebbe sul ripristino dello stato di diritto, sull’aumento dell’occupazione e sulla lotta alla corruzione. Alcuni ugandesi, compresi critici del governo, hanno lamentato la mancanza di specificità nelle proposte di Wine. Gli attivisti per i diritti LGBTQ lo hanno criticato per non essersi opposto con maggiore vigore a una legge che ha introdotto la pena di morte per alcuni atti omosessuali.