UFO Robot Goldrake, primo trailer per il nuovo videogioco

Microids ha svelato il primo trailer di gameplay di UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi, basato sul popolare manga UFO Robot Goldrake di Go Nagai. UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi seguirà il primo arco narrativo della serie anime, dando ai giocatori la possibilità di rivisitare i momenti più iconici di questa avventura. Il gioco conterrà i memorabili temi musicali dell’anime. Basato sul famoso anime adattato dal manga UFO Robo Goldrake di Go Nagai, questo nuovo gioco d’azione garantirà ai giocatori la possibilità di giocare nei panni di Duke Fleet e del suo robot. UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi è stato sviluppato dallo studio di sviluppo francese Endroad, composto da sviluppatori che hanno precedentemente lavorato presso Ubisoft o Amplitude Studios. In aggiunta, Philippe “Golgoth71” Dessoly, veterano di Ocean Software (dove ha iniziato nel 1989) e artista ufficiale di Goldrake da cinque anni, contribuirà anche a sostenere gli sforzi creativi sullo stile artistico del gioco.