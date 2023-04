Ufo, nuovo libro di Bittarello esamina 300 casi di avvistamento a Roma

In programma anche i due eventi “Ufology Yes” e “Aviation Yes”

Un nuovo libro e due eventi internazionali per la nota ufologa Francesca Bittarello. E’ previsto in uscita a giugno il volume ‘Ufo a Roma’, con la prefazione di Domenico Rossi, già Sottosegretario alla Difesa. Nel libro “sono messi sotto indagine, e ognuno periziato, ben 300 casi Ufo avvenuti nei cieli della capitale. Un libro, questo, molto atteso perché mai è stata fatta un’opera cosi certosina e completa sugli avvistamenti a Roma”, dice all’Adnkronos Bittarello.

Il 6 e il 7 maggio è poi in programma a Pomezia ‘Ufology Yes’, “che può vantare il marchio Ufology World registrato nel 2019 all’Ufficio Italiano brevetti. Il 27 settembre sarà la volta di ‘Aviation Yes’, “il Salone dell’ Aerospazio e dell’ Aviazione con la partecipazione di Istituzioni civili e militari e enti legati all’aerospazio e gli americani del Mufon, la più importante agenzia investigativa del fenomeno Uap”. L’ufologa è anche Presidente del Csuw, Centro studi ufologici world, che ha fondato e che si pone come punto di riferimento nel mondo per i ricercatori del fenomeno Uap.

Ufology Yes è organizzato da Bittarello con la ‘Lux-Co Edizioni’, casa editrice specializzata in libri su scienze di frontiera ed enigmi storici. Con i suoi 2000 mq, l’esposizione ospiterà il ‘Villaggio del Mistero’ in cui saranno installati 40 gazebo di espositori legati al mistero. Il sito web dell’ evento www.ufologyyes.com sarà aggiornato sino all’evento con breaking news e curiosità.