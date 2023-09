Ufficiale – Udinese, Pereyra ha firmato

Il classe 1991 è arrivato in Italia nell’estate del 2011 dal River Plate e in totale ha collezionato, tra Udinese e Juventus, 224 presenze, 25 gol e 34 assist in Serie A. Nella scorsa stagione ha messo a referto una fanta-media del 6.69 ,grazie a 5 gol e 6 assist in 34 apparizioni con la maglia del club friulano.

Il ruolo di Pereyra è C al Classic e C/W al Mantra, la sua quotazione è 13 Classic e 14 Mantra, il suo FVM è di 36 al Classic e 40 al Mantra.