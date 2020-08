La Juventus ha esonerato Maurizio Sarri. “Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra. La società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano” si legge nel comunicato con cui il club ha ufficializzato la decisione di dare il benservito al tecnico toscano. In bilico la posizione del direttore sportivo Fabio Paratici.

Arrivato in bianconero la scorsa estate, Sarri paga l’uscita negli ottavi di Champions League contro il Lione. Per conservare il posto all’ex allenatore di Napoli e Chelsea non è bastato vincere lo scudetto, il nono consecutivo per la Juve. La prematura uscita dalla Champions – oltre alla finali perse in Supercoppa e coppa Italia – ha convinto il club a cambiare guida tecnica.











