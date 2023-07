UFFICIALE – Kolasinac è dell'Atalanta

Dopo aver concluso le visite mediche, Sead Kolasinac è a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell’Atalanta. Il giocatore, al Marsiglia nell’ultima stagione, sbarca ora in Serie A, di conseguenza è già finito nel mirino dei fantallenatori che studiano le prime strategie per la prossima stagione.

A comunicare la notizia è stata la stessa Atalanta tramite una nota apparsa sui propri canali ufficiali:

“Atalanta B.C. è lieta di annunciare che il calciatore Sead Kolašinac si è legato al Club nerazzurro dopo la stagione e mezza (da gennaio 2022 a maggio 2023) disputata in forza all’Olympique Marsiglia, con cui ha collezionato complessivamente 58 presenze con 4 gol e 2 assist. Difensore mancino bosniaco, con cittadinanza tedesca, è nato a Karlsruhe il 20 giugno 1993, iniziando a giocare a calcio nel Club della sua città natale per poi trasferirsi prima all’Hoffenheim e successivamente allo Stoccarda. Arriva a Bergamo con un bagaglio d’esperienza di oltre 300 presenze (317 per la precisione) solo a livello di club tra Schalke 04, Arsenal e Olympique Marsiglia, comprese 50 partite nelle competizioni europee (13 in Champions League, 34 in Europa League e 3 in Conference League). Dopo aver giocato in Bundesliga, Premier League e Ligue 1, ora lo attende la Serie A”.

Fantacalcio.it per Adnkronos