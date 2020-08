Le altre gare Uefa continueranno a svolgersi a porte chiuse

– La Uefa lo aveva promesso: dalla prossima gara importante, dopo aver chiuso le Finals di Champions ed Europa League, avrebbe provato a riaprire le porte al pubblico. Lo farà ufficialmente dalla Supercoppa europea, in programma il 24 settembre a Budapest tra Bayern Monaco e Siviglia. Il Comitato Esecutivo Uefa ha, infatti, deciso che allo stadio Puskas Arena, dotato di 56mila posti a sedere, sarà ammesso il 30% degli spettatori, ovvero circa 16.800 persone.

“In questo periodo è stato importante dimostrare che il calcio può continuare in tempi difficili”, sottolinea il presidente della Uefa Aleksander Ceferin. “Senza tifosi però ha perso un po’ del suo fascino. Per questo speriamo di poter utilizzare la Supercoppa come partita pilota per il ritorno dei tifosi alle nostre partite”. Nel frattempo, però, tutte le altre gare in programma (sono iniziati i preliminari di Champions ed Europa League, ndr) continueranno a essere giocate a porte chiuse fino a nuovo avviso.