UEFA e le squadre israeliane: polemiche in Europa si intensificano

Il calcio europeo è tornato in campo e con esso sono riemerse polemiche significative. La stagione 2025/2026 della Champions League, Europa League e Conference League è iniziata, coinvolgendo anche quattro club israeliani, nonostante le gravi tensioni in corso a Gaza.

A differenza delle squadre russe, che sono state escluse da competizioni sportive a causa dell’invasione dell’Ucraina, i team israeliani continuano a partecipare ai tornei europei. Questa situazione ha suscitato proteste da parte di vari gruppi che chiedono un trattamento simile per i club israeliani in seguito ai recenti avvenimenti in Palestina, definiti da molti come genocidio.

Mentre alcuni incontri di Europa League sono passati quasi inosservati, il match di Champions League del 22 luglio ha mobilitato molti utenti sui social media, i quali hanno richiesto a gran voce l’esclusione immediata delle squadre israeliane dalle competizioni europee. La federazione palestinese ha formolarmente presentato istanze a FIFA e UEFA per la rimozione dei team israeliani da tutte le competizioni internazionali, comprese le qualificazioni mondiali. Tuttavia, fino ad oggi, non si è registrato alcun cambiamento significativo in merito a queste richieste.