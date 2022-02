Uno spasimante per Gemma Galgani. Il cavaliere scrive una lettera per la dama

Aria di novità nel Trono Over di UeD. Questa volta il metodo per esprimere i propri sentimenti è un pochino diverso. Un cavaliere molto focoso indirizza una lettera intrisa di passione a Gemma Galgani. Ebbene sì, c’è un nuovo pretendente per la dama torinese.

Fonte studio UeD

Per lei che fino a oggi è stata decisamente sfortunata nell’ambito sentimentale, pare si stia aprendo uno spiraglio di speranza. Un cavaliere si propone mettendo a nudo tutte le sue emozioni. L’uomo affida le sue parole a una lettera, carica di passione, che lascia a dir poco sbalorditi tutti.

La dama continua affannosamente a cercare l’amore. Solo nelle ultime puntate Gemma si è imbattuta in ben due delusioni. Ma non solo, si è anche pesantemente scontrata con Nadia, per via del cavaliere Massimo Battolini che ha preferito quest’ultima a Gemma Galgani.

Ma nel marasma, spunta un uomo sceso in realtà per corteggiare Ida Platano, ma che sembra essere rimasto folgorato dalla bellezza e la sensualità di Gemma. Il cavaliere decide così di sfidare la sorte e di dedicare alla sua musa ispiratrice parole cariche di emozioni e passione. Parliamo di Giuseppe La Spisa, che decide di affidare la lettera al settimanale Novella 2000.

Fonte studio UeD

Scelta a dir poco inconsueta. Ecco cosa scrive: “Cara Gemma, da quando ho ballato con te nella trasmissione Uomini e Donne qualcosa mi ha attirato nei tuoi confronti. La tua eleganza, la tua dolcezza e la tua sensibilità sono le qualità che prediligo. I tuoi occhioni grandi brillano colmi di tanto amore da donare e ricevere”.

“In quel ballo mi sono estraniato da tutto. Da quel momento non ero più in trasmissione, esistevamo solo io e te, la tua presenza…Spero che tu possa leggere questa lettera e prendere atto dei miei sentimenti. Una forte attrazione sta nascendo dentro di me nei tuoi confronti”.

E poi ancora: “Grazie a te, per pochi minuti passati in trasmissione, ho trovato ciò che mi manca e ho capito che sei tu, il tuo respiro, la tua presenza…Ti guardo ogni giorno e so per certo che stai diventando sempre più importante per me, e il tuo pensiero mi segue ovunque io vada. Ogni mia parola, ogni mia azione è per te”. Come accoglierà la dama queste parole? Non ci resta che attendere i prossimi risvolti.