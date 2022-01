All’interno dello studio del famoso dei Queen show di Maria De Filippi, UeD, ci sono senza dubbio alcuni personaggi che sono particolarmente in vista. I protagonisti più amati e famosi del programma siedono sicuramente nel parterre del trono over.

Fonte studio UeD

Le vicende delle dame e dei Cavalieri riescono sempre ad accattivare il pubblico e a tenerlo incollato allo schermo. Una delle storie più travagliate tra i partecipanti del trono over sembra essere quella di Ida Platano. La donna combatte spesso con cocenti delusioni amorose, che sembrano riportarla sempre al punto di partenza.

Ma, forse, negli ultimi tempi qualcosa potrebbe essere cambiato per la bellissima dama. Nelle scorse puntate la Platano aveva fatto la conoscenza di tre diversi Cavalieri che erano arrivati nello studio del programma proprio per corteggiarla.

Fonte studio UeD

Dopo qualche indecisione, Ida aveva deciso di accettare le attenzioni di Andrea. Il nuovo arrivo sembra essere riuscito a far colpo sulla dama. E sarebbe stata proprio questa attrazione a convincere Ida a vedersi con il cavaliere subito dopo la puntata.

I due infatti, dopo essersi sentiti telefonicamente, hanno deciso di uscire insieme per un appuntamento. Possibile che tra Ida e Andrea si è già nata la scintilla dell’amore? In realtà, sono moltissimi gli utenti del Web che credono che questo sia del tutto impossibile.

Anzi, in molti addirittura ritengono e questa potrebbe essere solo una messinscena per attirare le attenzioni sulla dama. Ovviamente, si tratta solamente di ipotesi, e non possiamo che attendere nuovi risvolti per sapere di cosa si tratta.

Larga parte della puntata è dedicata anche a Gemma Galgani, carissima amica della Platano. La dama Torinese sembra essere in procinto di ricevere una splendida sorpresa. A breve, infatti, un nuovo cavaliere potrebbe scendere nel parterre maschile proprio per corteggiarla.