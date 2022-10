UeD: che fine hanno fatto Nadia e Massimiliano? Eccoli con un dettaglio in più

Nadia e Massimiliano sono usciti insieme da Uomini e Donne per vivere la loro storia d’amore

Senza alcuna ombra di dubbio Nadia e Massimiliano sono state una delle coppie più amate e stimate del trono over di Uomini e Donne. Dopo essere usciti insieme dal programma condotto da Maria De Filippi, sembra che la coppia sia più unita che mai. Tuttavia ai fan non è passato in osservato un dettaglio. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Nadia e Massimiliano sono una delle poche coppie del trono over uscita dagli studi Mediaset per vivere fuori il loro amore. I due si sono conosciuti all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. Malgrado inzialmente il cavaliere non le dava molta fiducia, la donna è ormai diventata una delle persone più importante della sua vita.

Sin dal suo primo ingresso a Uomini e Donne, Massimiliano aveva sceso le scale per corteggiare Gemma Galgani. Successivamente Nadia si è fatta avanti invitando l’uomo ad un primo appuntamento per farle compagnia davanti ad un bel bicchiere di vino. Nonostante aveva dichiarato che l’uomo non rispettava il suo prototipo, l’ex dama si è innamorata perdutamente.

Lo stesso sentimento è nato nell’animo di Massimiliano. Alla luce di questo, dopo un periodo di frequentazione, la coppia ha deciso di uscire insieme dal programma di Maria De Filippi. Ma come procede adesso la loro storia d’amore? I due si mostrano sereni e felici sui social e tutto sembra procedere a gonfie vele.

Adesso i fan del format di Canale 5 sperano in un loro ritorno nello studio Mediaset. Nel frattempo ad attirare la loro attenzione è stato un dettaglio. Si tratta del nuovo look di Nadia la quale è apparsa con la frangetta in una foto che la ritrae accanto a Massimiliano.