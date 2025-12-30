Ue tutela cani e gatti

L’Unione Europea ha approvato una normativa comune per la tutela degli animali da compagnia, in particolare cani e gatti, all’interno del mercato unico europeo. Questa normativa stabilisce standard minimi obbligatori per la vendita, il benessere, la tracciabilità e l’acquisto di questi animali.

La normativa punta a contrastare pratiche irregolari e a garantire maggiori diritti agli animali, aumentando la protezione dei consumatori e fermare il commercio illegale di cuccioli. Le nuove regole si inseriscono in un contesto in cui la legislazione comunitaria precedente non prevedeva criteri uniformi in materia, favorendo la proliferazione di allevamenti poco trasparenti e un mercato non in linea con il concetto di rispetto degli animali.

Uno degli aspetti centrali delle nuove regole è l’obbligo di microchip e di registrazione all’anagrafe di competenza per tutti gli animali, inclusi quelli già in possesso dei privati. Ciò garantisce la tracciabilità dall’origine fino all’adozione o all’acquisto, rendendo più difficile il commercio illegale e agevolando i controlli da parte delle autorità competenti.

La norma prevede anche che gli animali importati da Paesi terzi seguano le stesse regole di tracciabilità, evitando che eventuali cavilli burocratici possano rendere inefficaci le regole comunitarie. Inoltre, sono stati stabiliti standard minimi di benessere e limiti per i rivenditori, tra cui il divieto di pratiche di allevamento dannose, l’obbligo di condizioni di alloggio, nutrizione e cure veterinarie adeguate, e il divieto di esibire o utilizzare animali con mutilazioni o conformazioni rischiose in competizioni o mostre.

Le nuove regole affrontano anche il problema del commercio online e delle piattaforme digitali, spesso utilizzate per vendite non regolamentate, assicurando che gli annunci di vendita includano informazioni chiare sull’origine dell’animale e sul rispetto delle norme Ue sulla salute e sul benessere. Il mercato dei cani e dei gatti in Europa vale oltre 1,3 miliardi di euro all’anno, con una domanda crescente e una parte significativa di acquisti effettuati online. Il testo dell’accordo provvisorio deve ancora essere formalmente approvato dal Parlamento e dal Consiglio, e successivamente entrerà in vigore con un periodo di transizione per consentire agli Stati membri e agli operatori di uniformarsi alle nuove regole.