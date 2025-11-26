10.1 C
Animali

Animali

UE tutela animali da compagnia

L’Unione Europea ha raggiunto un accordo storico per la tutela degli animali da compagnia, introducendo standard condivisi per allevamento, tracciabilità, importazione e gestione di cani e gatti. L’obiettivo è quello di frenare abusi, commercio illegale e pratiche che mettono a rischio la salute degli animali.

Il nuovo pacchetto prevede l’obbligo del microchip e della registrazione in banche dati nazionali collegate tra loro. Gli allevatori, commercianti e rifugi dovranno adeguarsi entro quattro anni, mentre per i privati l’adeguamento sarà graduale: dieci anni per i cani e quindici per i gatti. Ciò aiuterà a eliminare le zone d’ombra che facilitano traffici e vendite illegali.

Il testo mette fine anche a pratiche di allevamento che favoriscono malformazioni e sofferenze, come ad esempio l’accoppiamento tra parenti stretti e la selezione di tratti fisici estremi. Sarà inoltre vietata la partecipazione a show e competizioni per animali mutilati o allevati con caratteristiche considerate a rischio.

Le nuove regole riguardano anche le importazioni, chiudendo il varco usato per far entrare nell’UE animali dichiarati falsamente come “non commerciali” e poi rivenduti. Ogni cane o gatto proveniente da paesi terzi dovrà essere microchippato prima dell’arrivo e registrato in una banca dati nazionale. Anche i proprietari in viaggio con il proprio animale dovranno preregistrarlo, salvo alcune eccezioni.

Secondo Bruxelles, circa il 44% dei cittadini europei vive con un animale domestico e tre persone su quattro chiedono tutele più forti. Il mercato vale oltre un miliardo di euro l’anno e si è spostato sempre più online, dove controlli e verifiche risultano più deboli. L’Ente Nazionale Protezione Animali accoglie l’accordo con favore, sottolineando che l’introduzione di standard comuni era indispensabile per fermare gli allevamenti intensivi e il commercio online che sfuggono a ogni controllo. L’associazione invita a non considerarlo un traguardo finale e a investire nei controlli e sanzioni efficaci per evitare che le norme restino sulla carta.

