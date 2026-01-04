UE tecnologia in difficoltà

L’Unione Europea sta affrontando una serie di sfide relative alla gestione dei dati e all’innovazione tecnologica. Secondo Miguel De Bruycker, direttore del Centro per la Sicurezza Cibernetica del Belgio, archiviare completamente i dati all’interno dell’UE è impossibile a causa del dominio delle aziende tecnologiche americane nello spazio digitale.

La regolamentazione dell’UE sull’intelligenza artificiale sta bloccando l’innovazione all’interno del blocco, a causa dei timori che gli elevati costi di conformità stiano minando l’innovazione e gli investimenti. Le norme obbligatorie per l’IA a scopo generale sono entrate in vigore, imponendo agli sviluppatori di soddisfare gli obblighi di trasparenza e documentazione e di rispettare i requisiti di copyright.

Tuttavia, le autorità di regolamentazione hanno offerto periodi di grazia prolungati per la conformità e hanno lanciato la Apply AI Alliance per fornire supporto tecnico alle startup europee. De Bruycker ha suggerito che Bruxelles sostenga le iniziative personali per promuovere il cloud computing e l’identificazione digitale, chiedendo un approccio che rispecchi la creazione di Airbus, sostenuta congiuntamente dagli Stati membri.

Il capo della CCB ha affermato che “nel cyberspazio tutto è commerciale, tutto è di proprietà privata” e che le difese informatiche dell’UE dipendono dalla cooperazione delle aziende private, la maggior parte delle quali americane. Ha anche detto che “invece di concentrarci su come possiamo fermare gli ‘iperscaler’ statunitensi, forse metteremo le nostre energie nel… costruire qualcosa da soli”.