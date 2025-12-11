Ue stop motori termici ridotto

Secondo la Bild, sarebbe stato raggiunto un accordo tra la presidente von der Leyen e il leader del Ppe Manfred Weber: avrebbe contribuito anche la lettera di Meloni con la richiesta di revisione delle norme Ue sull’automotive. La Commissione europea è pronta ad annunciare un passo indietro sullo stop ai motori termici previsto: per i nuovi veicoli immatricolati sarà obbligatoria una riduzione del 90% delle emissioni di CO2 per gli obiettivi di flotta delle case automobilistiche, non più del 100%.

Il quotidiano tedesco sostiene che oltre alla chiara posizione assunta dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, all’accordo avrebbe contribuito anche la lettera scritta dalla premier Giorgia Meloni insieme ad altri cinque Paesi per chiedere una revisione delle norme Ue nel nome della neutralità tecnologica. La Commissione Ue dovrebbe presentare il pacchetto legislativo dedicato all’automotive, inclusa la revisione del regolamento sugli standard di emissione che dovrebbe imporre lo stop ai motori a combustione interna.

Il pacchetto dovrebbe includere una strategia per il potenziamento delle batterie, un pacchetto di semplificazione Omnibus per il comparto e la proposta per l’elettrificazione del parco veicoli aziendale. Con questo, manteniamo le nostre due promesse più importanti: restiamo impegnati per la neutralità climatica ma garantiamo anche la neutralità tecnologica.