UE sospende accordo commerciale con Stati Uniti

Il Parlamento europeo ha sospeso il processo di ratifica dell’accordo commerciale tra l’UE e gli Stati Uniti. La decisione è stata presa a seguito delle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump in merito alla Groenlandia, come riportato dall’agenzia di stampa AFP, che cita fonti dei gruppi politici presenti in Parlamento. Secondo queste fonti, le dichiarazioni di Trump hanno portato il Parlamento europeo a congelare il processo di ratifica dell’accordo commerciale. L’agenzia di stampa AFP ha reso noto che i gruppi politici presenti in Parlamento hanno confermato la sospensione del processo di ratifica