UE semplifica legislazione ambientale

La Commissione europea ha presentato l’Omnibus ambiente, un pacchetto di misure per semplificare la legislazione ambientale nei settori delle emissioni industriali, dell’economia circolare, delle valutazioni ambientali e dei dati geospaziali. Le modifiche mirano a contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, mantenendo al contempo gli obiettivi dell’UE in materia di protezione dell’ambiente e della salute umana.

L’obiettivo è accelerare e razionalizzare i processi di autorizzazione per tutti i progetti, in particolare nei settori strategici, come i progetti digitali strategici, i progetti sulle materie prime critiche e gli alloggi a prezzi accessibili, facilitando la transizione verso un’economia pulita e digitale nell’UE. La Commissione stima un risparmio di circa 1 miliardo di euro all’anno per le imprese, portando il totale dei risparmi amministrativi annuali a quasi 11 miliardi di euro all’anno.

Il pacchetto è composto da sei proposte legislative, che includono modifiche legislative mirate emerse anche a valle della consultazione pubblica sulla semplificazione degli oneri amministrativi nella legislazione ambientale. Le principali proposte includono:

– COM (2025) 984, una proposta di regolamento per la razionalizzazione e l’accelerazione delle valutazioni ambientali,

– COM (2025) 981, una proposta di regolamento che modifica il regolamento sulle batterie e il regolamento sul portale delle emissioni industriali,

– COM (2025) 982, una proposta di regolamento che sospende l’obbligo di rappresentante autorizzato EPR per batterie e imballaggi,

– COM (2025) 983, una proposta di direttiva che sospende l’obbligo di rappresentante autorizzato EPR per rifiuti, RAEE e plastica monouso,

– COM (2025) 986, una proposta di direttiva di semplificazione della normativa su rifiuti, emissioni industriali e impianti di combustione medi.

Il pacchetto Omnibus dovrà ora essere esaminato dal Parlamento Europeo e dai governi nazionali. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di semplificazione delle normative UE, con l’obiettivo di ridurre i costi amministrativi complessivi e sostenere la crescita verde e la competitività dell’Unione.