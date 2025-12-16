13.2 C
UE semplifica legislazione ambientale

UE semplifica legislazione ambientale

La Commissione europea ha presentato l’Omnibus ambiente, un pacchetto di misure per semplificare la legislazione ambientale nei settori delle emissioni industriali, dell’economia circolare, delle valutazioni ambientali e dei dati geospaziali. Le modifiche mirano a contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, mantenendo al contempo gli obiettivi dell’UE in materia di protezione dell’ambiente e della salute umana.

L’obiettivo è accelerare e razionalizzare i processi di autorizzazione per tutti i progetti, in particolare nei settori strategici, come i progetti digitali strategici, i progetti sulle materie prime critiche e gli alloggi a prezzi accessibili, facilitando la transizione verso un’economia pulita e digitale nell’UE. La Commissione stima un risparmio di circa 1 miliardo di euro all’anno per le imprese, portando il totale dei risparmi amministrativi annuali a quasi 11 miliardi di euro all’anno.

Il pacchetto è composto da sei proposte legislative, che includono modifiche legislative mirate emerse anche a valle della consultazione pubblica sulla semplificazione degli oneri amministrativi nella legislazione ambientale. Le principali proposte includono:
– COM (2025) 984, una proposta di regolamento per la razionalizzazione e l’accelerazione delle valutazioni ambientali,
– COM (2025) 981, una proposta di regolamento che modifica il regolamento sulle batterie e il regolamento sul portale delle emissioni industriali,
– COM (2025) 982, una proposta di regolamento che sospende l’obbligo di rappresentante autorizzato EPR per batterie e imballaggi,
– COM (2025) 983, una proposta di direttiva che sospende l’obbligo di rappresentante autorizzato EPR per rifiuti, RAEE e plastica monouso,
– COM (2025) 986, una proposta di direttiva di semplificazione della normativa su rifiuti, emissioni industriali e impianti di combustione medi.

Il pacchetto Omnibus dovrà ora essere esaminato dal Parlamento Europeo e dai governi nazionali. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di semplificazione delle normative UE, con l’obiettivo di ridurre i costi amministrativi complessivi e sostenere la crescita verde e la competitività dell’Unione.

