Secondo le associazioni dei consumatori, una proposta di aggiornamento delle norme europee sui risarcimenti per ritardi aerei potrebbe ridurre significativamente i diritti dei passeggeri. Si stima che l’85% dei viaggiatori potrebbe non ricevere indennizzi in futuro. Questa modifica preoccupa i passeggeri, che rischiano di essere privati di tutele già conquistate. Ulteriori dettagli e informazioni sono disponibili tramite Euronews, che offre contenuti in 12 lingue.