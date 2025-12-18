14.1 C
Roma
giovedì – 18 Dicembre 2025
UE: rendicontazione sostenibilità solo per grandi imprese

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le modifiche alle norme Ue su rendicontazione di sostenibilità e dovere di diligenza per le imprese. L’approvazione è avvenuta con 428 voti a favore, 218 contrari e 17 astensioni. Le modifiche prevedono l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità solo per le imprese con una media di oltre 1.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni. Questo obbligo si applica alle imprese che superano questi limiti. Le norme Ue sono state modificate per regolare la rendicontazione di sostenibilità e il dovere di diligenza delle imprese operanti nell’Unione europea. L’obbligo di rendicontazione di sostenibilità riguarda le informazioni relative all’impatto ambientale e sociale delle attività delle imprese. Le imprese che rientrano nei limiti previsti dovranno fornire informazioni dettagliate sulla loro sostenibilità.

