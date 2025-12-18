17.6 C
UE rafforza protezione investitori retail

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo per la realizzazione di un framework aggiornato per la Retail Investment Strategy. Il pacchetto mira a rafforzare la protezione dell’investitore retail richiedendo alle entità di identificare e valutare tutti i costi e gli oneri dei prodotti per garantire che siano giustificati e proporzionati. Inoltre, il pacchetto prevede il miglioramento dell’informazione standardizzata, come i KID, al fine di rendere più visibili e comparabili i costi, i rischi e le performance.

