UE: piattaforme online responsabili di frodi finanziarie

Le piattaforme online, come quelle di Meta e TikTok, potranno essere ritenute responsabili di frodi finanziarie in base a nuove norme di riferimento concordate dai legislatori dell’UE. Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno concordato un pacchetto di norme dopo otto ore di negoziati mirati a rafforzare garanzie per proteggere gli utenti dalle frodi nei pagamenti.

La direttiva mira a garantire una concorrenza leale tra i prestatori di servizi di pagamento (PSP), affrontando questioni relative ai poteri di autorizzazione e di vigilanza. Se il prestatore di servizio non implementa adeguati meccanismi di prevenzione delle frodi, sarà tenuto a coprire le perdite dei clienti. I PSP saranno tenuti a verificare che il nome e l’identificativo univoco del beneficiario corrispondano, rifiutare l’ordine in caso di discrepanze e informare il pagatore.

Le piattaforme online saranno responsabili nei confronti dei PSP che rimborsano clienti truffati se questi sono stati informati della presenza di contenuti fraudolenti e le piattaforme non hanno predisposto misure adeguate. I social media dovranno risarcire le banche se risulterà evidente che non sono stati in grado di eliminare la presenza di truffe online segnalate come tali. Alcuni deputati hanno evidenziato la sempre maggiore preoccupazione da parte degli utenti, alle prese con truffe, deepfake e AI, con misure di sicurezza sui social che spesso si rivelano inadeguate.