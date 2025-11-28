Ue: Parlamento contro Commissione per brevetti

Il Parlamento europeo ha deciso di portare la Commissione europea davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea per aver ritirato la proposta di riforma dei brevetti essenziali, un provvedimento pensato per aiutare le piccole e medie imprese nelle trattative con i grandi gruppi tecnologici. La proposta, presentata dalla Commissione, mirava a semplificare le procedure di concessione delle licenze e ad aumentare la trasparenza, affidando all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale un ruolo centrale nelle negoziazioni.

La decisione del Parlamento europeo arriva dopo che la Commissione ha ritirato la proposta, giustificandola con l’assenza di un “accordo prevedibile” con il Consiglio. Il Parlamento europeo ha confermato il via libera all’azione legale contro la Commissione durante una sessione plenaria, dopo che il blocco di destra aveva chiesto il voto nonostante la commissione giuridica avesse già approvato la proposta di ricorso.

La Corte di giustizia dell’Unione europea dovrà valutare se la Commissione abbia violato il diritto dell’Unione europea ritirando la proposta senza autorizzazione parlamentare. La proposta avrebbe facilitato le trattative delle piccole e medie imprese con grandi aziende tecnologiche come Nokia, Ericsson e Qualcomm.

Il relatore del JURI René Repasi ha affermato che il diritto della Commissione di ritirare una proposta non può essere usato come strumento politico per interrompere il lavoro del Parlamento. Marion Walsmann, relatrice del PPE, ha aggiunto che l’azione legale chiarirà che le decisioni democraticamente adottate dal Parlamento europeo non possono essere annullate unilateralmente.

Il Parlamento europeo ha anche sottolineato che il ricorso mira a difendere il Parlamento come “co-legislatore alla pari e a promuovere relazioni istituzionali affidabili”. L’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici ha denunciato la mancata trasparenza della Commissione sulle riunioni relative ai SEP. Il Tribunale dell’Unione europea ha stabilito che la Commissione non può cancellare i documenti legati al ritiro della proposta e ha fissato il termine del 3 dicembre per la risposta dell’esecutivo.