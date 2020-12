“I manager nella task force per il Recovery Plan? Noi non siamo stati interpellati”. Lo sottolinea ad Adnkronos/Labitalia il presidente della Cida (Confederazione di rappresentanza dei manager pubblici e privati), Mario Mantovani, da poco eletto anche alla guida di Manageritalia, organizzazione di rappresentanza dei manager del terziario. Il Pnrr, spiega Mantovani, “durerà anni non mesi” e c’è “bisogno di un’organizzazione chiara non solo per la progettazione, ma anche per la fase operativa: vanno potenziate le strutture di controllo dei progetti e quelle deputate a seguire le varie fasi di avanzamento, per le quali ci sono anche molte competenze pubbliche, nei ministeri e nelle società controllate o in house dello Stato. Ma soprattutto va fatta chiarezza sulle competenze”. Mantovani ribadisce la necessità di una “chiara definizione delle diverse competenze tra Stato e settore privato”.

Fonte