UE Indaga su Siti per Adulti: Sicurezza Minori a Rischio

La Commissione Europea ha avviato un’indagine su quattro noti siti per adulti: Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos, per presunta violazione del Digital Services Act (DSA). L’indagine si concentra sulla mancanza di adeguati sistemi di protezione per i minori nell’accesso a contenuti per adulti.

Questi siti, classificati come “piattaforme online molto grandi” (VLOP), hanno l’obbligo di intensificare gli sforzi per combattere contenuti illegali e dannosi. Le accuse riguardano l’assenza di “misure adeguate e proporzionate” per garantire riservatezza e sicurezza, in particolare la carenza di sistemi di verifica dell’età. Attualmente, molti di questi siti fanno affidamento su autodichiarazioni degli utenti, un metodo considerato insufficiente dalle autorità.

Inoltre, il DSA richiede a queste piattaforme di informare le autorità su presunti crimini che possano costituire una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, compresi gli abusi sessuali sui minori. Le indagini indicano che le piattaforme non hanno condotto valutazioni adeguate per identificare e mitigare i rischi per i diritti dei bambini e per il benessere degli utenti.

La Commissione Europea sta sviluppando un’applicazione per la verifica dell’età, prevista per la prossima estate, che potrebbe offrire un metodo più efficace. Tuttavia, la questione della protezione dei dati persiste, poiché procedure biometriche o il collegamento a documenti d’identità sollevano preoccupazioni sulla privacy.

Questa indagine sottolinea l’aumento dell’attenzione delle autorità verso la responsabilità delle piattaforme online nella tutela degli utenti vulnerabili, in particolare i minori, e potrebbe avere implicazioni significative per l’accesso a contenuti per adulti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it