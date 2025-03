UE: “Future Calling”: Imprese e Istituzioni a Confronto sulle Autonomie Strategiche

Le autonomie strategiche nel nuovo scenario globale, ovvero la capacità dell’Europa e dei suoi Stati membri di agire autonomamente nei settori chiave come salute, energia, difesa, tecnologia e industria, sono state al centro del primo appuntamento di ‘Future Calling – dialoghi di policy’. Questo evento, promosso dal Comitato Public Affairs di AmCham, si è svolto presso la sede di Lilly Italia a Sesto Fiorentino e ha l’obiettivo di avviare un confronto costruttivo tra istituzioni e imprese sulle grandi trasformazioni in atto. Durante l’incontro si è discusso delle sfide e delle opportunità per l’Europa nell’affrontare queste tematiche cruciali per il futuro, enfatizzando l’importanza di sviluppare una strategia comune che permetta all’Unione Europea di operare con maggiore indipendenza e resilienza. L’iniziativa mira a stimolare il dialogo e la cooperazione tra i vari attori coinvolti, promuovendo una visione condivisa che possa guidare le politiche future e garantire una competizione equa e sostenibile a livello globale.