UE e governo italiano: Salvini chiede meno ingerenze

Il dibattito sulle competenze dell’Unione Europea continua a infiammare il panorama politico italiano. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha espresso la sua opinione sulla recente lettera della Commissione Europea, riguardante la presunta violazione delle norme comunitarie da parte del governo italiano legata all’uso del golden power sulla proposta di UniCredit per Banco Bpm.

Salvini, durante un evento, ha sottolineato che l’Unione Europea dovrebbe concentrarsi su questioni più rilevanti, come il dialogo con gli Stati Uniti, piuttosto che “rompere le scatole” all’Italia su questioni minori come quelle relativi ai balneari e alla mobilità elettrica. Ha affermato che le priorità dell’UE dovrebbero includere solo pochi argomenti significativi e gestirli con competenza.

Rispondendo a un’interrogazione sulla possibilità che si trattasse di un’invasione di campo, il vicepremier ha indicato che il tema è gestito autonomamente dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha condotto il suo lavoro in maniera efficace. Ha rilevato l’importanza del sistema bancario e creditizio come un asset strategico per l’Italia, evidenziando il diritto del paese di regolamentare i propri settori senza ingerenze da parte di Bruxelles.