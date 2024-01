UE, Draghi: “L’economia si è indebolita, serve roadmap con le priorità”

– L’economia europea ha fatto registrare un progressivo indebolimento, perdendo slancio e cedendo centralità nelle catene dell’offerta, a beneficio di altri Paesi come Stati Uniti e Cina. La guerra in Ucraina non ha fatto che confermare le fragilità del Vecchio Continente, non solo dal punto di vista economico ma anche in termini di modello geopolitico. Ne consegue la necessità di definire una roadmap ampia e dettagliata, che identifichi chiaramente priorità, linee d’azione e politiche da mettere in atto nei diversi settori. Questo, in sintesi, il messaggio lanciato oggi dall’ex presidente della Bce, Mario Draghi, nel corso dell’incontro con il collegio dei Commissari Ue.



In apertura dell’incontro di oggi con i Commissari europei, Draghi – secondo quanto si apprende – ha proposto un breve inquadramento delle dinamiche che hanno determinato gli scenari attuali e le prospettive per la competitività europea. “Partendo dal 2016 – ha osservato Draghi – abbiamo assistito a una serie di fatti nuovi e rilevanti per l’Europa negli ambiti più diversi, dall’elezione di Donald Trump all’affacciarsi prepotente della transizione green nell’agenda di governi e organizzazioni, fino all’avvento, ben più veloce del previsto, dell’intelligenza artificiale”.

Al centro dell’incontro il tema della competitività europea sul quale Draghi sta preparando una relazione su incarico della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen: “Sarà un esercizio il più possibile aperto: aperto all’ascolto di tutti gli stakeholder rilevanti, aperto ai contributi di tutti coloro che siano interessati a darne, aperto alla ricerca di soluzioni incisive e ambiziose” ha affermato Draghi. L’individuazione di questi percorsi, ha spiegato ancora Draghi riproponendo un approccio a lui caro, non potrà che essere basata su un’analisi accurata dei dati.

“Grazie, caro Mario Draghi per l’eccellente scambio di oggi con il collegio sulla competitività dell’Unione Europea – ha scritto sul suo profilo von der Leyen, dopo l’incontro con l’ex presidente della Bce –. Abbiamo discusso delle numerose sfide e della loro dimensione politica. Attendo con impazienza la vostra relazione per contribuire a portare avanti il dibattito su come rafforzare l’economia dell’Ue”.