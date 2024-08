Ue, Coldiretti: bene indicazione nomina Fitto a Commissario

– “Coldiretti accoglie con soddisfazione l’indicazione di nomina di Raffaele Fitto a nuovo Commissario dell’Unione Europea, una decisione del governo italiano che rappresenta un importante passo avanti anche per il settore agroalimentare. Infatti, Coldiretti auspica che Fitto possa occuparsi tra le sue competenze anche del comparto agroalimentare europeo, sfruttando la sua vasta esperienza e il grande impegno mostrato negli anni a sostegno delle filiere agricole nazionali”. È quanto si legge in una nota diffusa da Coldiretti.

“La Commissione europea affronterà delle sfide fondamentali, a partire dalle decisioni di bilancio, dove serve garantire risorse adeguate per la sicurezza alimentare dell’Unione. Sotto questo profilo, le qualità operative del Ministro Fitto sono dimostrate dai fatti”, ha aggiunto.

"Negli ultimi anni – ha sottolineato Coldiretti – Raffaele Fitto ha saputo dare risposte concrete al mondo agricolo, aumentando le risorse del PNRR per il settore da 5 a 8 miliardi di euro insieme al Ministro Lollobrigida"."Fitto – ha aggiunto Coldiretti – ha lavorato per promuovere l'efficace utilizzo dei fondi europei, facilitando l'accesso delle aziende agricole italiane a risorse essenziali per l'innovazione e lo sviluppo. Inoltre, ha collaborato con Coldiretti in numerosi tavoli di lavoro, dove ha sostenuto iniziative mirate alla tutela del made in Italy e alla lotta contro la contraffazione alimentare, rafforzando così la presenza dei prodotti italiani sui mercati internazionali".

“Siamo certi che la competenza e la visione strategica di Raffaele Fitto rappresenteranno un valore aggiunto anche per l’agricoltura europea e per quella italiana in particolare”, ha concluso Coldiretti.