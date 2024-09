Ue, Coldiretti: bene gli anticipi PAC al 70%

Coldiretti ha espresso grande soddisfazione per la decisione della Commissione Europea di consentire agli Stati membri di versare anticipi più elevati dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) ai produttori agricoli. Questa misura, fortemente richiesta dalla Confederazione durante le mobilitazioni a Bruxelles, mira a rispondere alle crescenti necessità di liquidità del settore agricolo. A partire dal 16 ottobre, gli agricoltori potranno ricevere fino al 70% dei pagamenti diretti in anticipo, un aumento rispetto all’attuale 50%. Inoltre, gli anticipi per le misure legate alla superficie e agli animali del Fondo di sviluppo rurale potranno arrivare fino all’85%, superando l’attuale limite del 75%.

Coldiretti ha sottolineato che questo intervento è cruciale per sostenere le aziende agricole che stanno affrontando difficoltà, soprattutto a causa dei continui cambiamenti climatici e dell’aumento dei costi di produzione. Anche i tassi bancari rimangono elevati, nonostante il recente abbassamento deciso dalla Banca Centrale Europea (BCE). La Confederazione ha ribadito l’importanza di queste misure di sostegno per garantire la sopravvivenza e la competitività delle aziende agricole, le quali svolgono un ruolo fondamentale nell’economia.

In un contesto di crescente pressione economica, il potenziamento degli anticipi aiuta a migliorare la gestione finanziaria delle aziende, permettendo loro di affrontare le spese quotidiane e investire in pratiche agricole sostenibili. Coldiretti ha anche evidenziato la necessità di una pianificazione a lungo termine per garantire un sostegno continuativo e adeguato agli agricoltori, affinché possano adattarsi ai cambiamenti e alle sfide del mercato.

In conclusione, la decisione di Bruxelles rappresenta un passo positivo verso il rafforzamento della sostenibilità del settore agricolo europeo. Coldiretti resta impegnata nella difesa degli interessi degli agricoltori e nel monitoraggio delle politiche europee che possono influenzare il settore. La Confederazione continuerà a lavorare per garantire che le misure adottate siano efficaci e rispondano concretamente alle esigenze delle aziende agricole, contribuendo così al benessere del settore e della società nel suo complesso.