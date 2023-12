UE chiede ad Apple e Google informazioni su rischi degli app store

– La Commissione europea ha inviato formalmente ad Apple e Google richieste di informazioni ai sensi del Digital Services Act DSA per avere maggiori informazioni su come hanno identificato eventuali rischi sistemici riguardanti l’App Store e Google Play. Per garantire maggiore sicurezza agli utenti, la Commissione ha chiesto inoltre maggiori informazioni all’App Store e a Google Play sul loro rispetto delle norme applicabili ai mercati online e sulla trasparenza relativa ai sistemi di raccomandazione e alla pubblicità online.

Le informazioni richieste riguardanti l’App Store e Google Play devono essere fornite alla Commissione entro il 15 gennaio 2024. Sulla base della valutazione delle risposte, la Commissione valuterà i prossimi passi.

A seguito della loro designazione come Very Large Online Platforms, “Google Play” di Google e “App Store” di Apple sono tenuti a conformarsi alla DSA, compresa la valutazione diligente e la mitigazione di eventuali rischi sistemici relativi ai loro servizi, in particolare quelli relativi alla diffusione di contenuti illegali e dannosi, eventuali effetti negativi sull’esercizio dei diritti fondamentali, nonché qualsiasi effetto negativo sulla sicurezza pubblica, sulla salute pubblica e sui minori.