Ue, Bernini: "Ampliare margine collaborazione in sede europea per rafforzare Paese"

“E’ importante lavorare in sede europea per rafforzare il nostro Paese. In Europa puntiamo ad ampliare moltissimo il nostro margine di collaborazione perché dall’Europa partono molte politiche che noi dobbiamo lavorare a Bruxelles per non vederle ricadere sul nostro Paese”. A dirlo oggi il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, intervenendo a margine del Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi, riferendosi alle elezioni europee del prossimo anno.

“Soprattutto nell’ultimo periodo, non è un merito del governo, ma da 10 anni ha iniziato a invertirsi la tendenza della fuga dei cervelli. Sicuramente il nostro merito è aver cominciato ad irrorare le università di fondi, anche e non solo attraverso il Pnrr, e questo attira i ricercatori. O, se sono usciti, diamo loro buone ragioni per ritornare. I temi sono sfidanti, i fondi ci sono perché ne abbiamo messi tanti e i ricercatori sono come le rondini, perché seguono i progetti di ricerca. Dobbiamo trasformare l’Italia in un luogo attrattivo per la ricerca”.